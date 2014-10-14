Бойовики заявляють, що їхній ватажок Губарєв прийшов до тями після замаху
02:15, 14 жовтня 2014Суспільство
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Ватажок так званої "Новоросії" Павло Губарєв прийшов до тями після скоєного на нього замаху.
В ДНР повідомили, що Губарєв прийшов до тями
Про це повідомляється в Твіттері терористичної ДНР.
Срочно Павел #Губарев пришел в сознание после покушения
— ДНР Новороссия (@press_dnr) 13 Жовтень 2014
Як повідомила в Фейсбук дружина колишнього "народного губернатора" Донеччини, Губарєву надана медична допомога на території РФ.
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"Павло живий, вогнепальних поранень немає, переломів і пошкоджень життєво важливих органів немає. До тями не приходив. За словами фахівців, попереднім діагнозом є закрита черепно-мозкова травма", - написала Катерина Губарєва.
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