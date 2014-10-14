Бойовики заявляють, що їхній ватажок Губарєв прийшов до тями після замаху

Про це повідомляється в Твіттері терористичної ДНР.

Срочно Павел #Губарев пришел в сознание после покушения — ДНР Новороссия (@press_dnr) 13 Жовтень 2014

Як повідомила в Фейсбук дружина колишнього "народного губернатора" Донеччини, Губарєву надана медична допомога на території РФ.

Читайте такожНа лідера донецьких бойовиків Губарєва скоєно замах, він не приходить до тями - соцмережі

"Павло живий, вогнепальних поранень немає, переломів і пошкоджень життєво важливих органів немає. До тями не приходив. За словами фахівців, попереднім діагнозом є закрита черепно-мозкова травма", - написала Катерина Губарєва.