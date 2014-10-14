МОЗ пропонує спростити реєстрацію ліків із ЄС

Відповідний проект постанови Кабміну «Про внесення змін до Порядку державної реєстрації (перереєстрації) лікарських засобів» опублікований на сайті МОЗ для громадського обговорення.

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Зокрема, міністерство пропонує ввести спрощений порядок проведення експертизи реєстраційних матеріалів під час проведення державної реєстрації оригінальних ліків, зареєстрованих Європейським агентством з лікарських засобів.

Також Моз пропонує ввести спрощений порядок держреєстрації лікарських засобів, призначених виключно для лікування туберкульозу, ВІЛ/СНІД, вірусних гепатитів, онкологічних та рідкісних захворювань, зареєстрованих компетентним органом США, Швейцарії, Японії, Австралії, Канади або Європейського Союзу.

Крім того, у пояснювальній записці сказано, що сьогодні в Україні після гармонізації процедури державної реєстрації лікарських засобів та введення обов'язкового підтвердження умов виробництва вимогам належної виробничої практики необхідність проведення перереєстрації втрачає сенс. Тому запропоновано внести відповідні зміни в порядок, яким передбачено можливість застосування лікарських засобів в Україні протягом необмеженого строку від дня їх державної перереєстрації.

У міністерстві вважають, що прийняття проекту постанови дозволить збільшити кількість оригінальних ліків, зареєстрованих у Євросоюзі, зменшить кількість заявок на державну перереєстрацію лікарських засобів, а також покращить забезпечення лікувально-профілактичних закладів лікарськими засобами, у тому числі для лікування туберкульозу, ВІЛ/СНІД, вірусних гепатитів, онкологічних і рідкісних захворювань.

Як повідомляв УНІАН, 12 серпня Верховна Рада прийняла закон про лікарські засоби, яким удосконалюється порядок забезпечення населення медикаментами, призначеними для лікування соціально небезпечних і важких хвороб.

Також сьогодні МОЗ планує почати масове розкриття пропозицій з держзакупівель ліків.