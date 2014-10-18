Терористи обстріляли з гаубиць село Піски

Як передає телеканал "112 Україна", на щастя, жертв серед українських бійців немає.

Крім того, як повідомив спікер антитерористичного центру Владислав Селезньов, даних про загиблих серед українських військових з інших гарячих точок на Донбасі в штаб АТО також не надходило.

"Поки що інформації про втрати серед українських військовослужбовців не надходило. Позиції наших підрозділів залишаються під нашим контролем", - запевнив Селезньов.

Він також розповів, що біля села Сміле Луганської області ведеться спецоперація з порятунку семи українських бійців, які потрапили в засідку.

Селезньов зазначив, що поки що немає інформації про долю тих військових, які не повернулися з бою.

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"Проводиться пошуково-рятувальна операція. Наше завдання — повернути їх в місця базування, забезпечити безпеку", - підкреслив представник АТО.

Нагадаємо, раніше в засідку на Луганщині потрапили 11 українських військових. Чотирьом з них вдалося вирватися.