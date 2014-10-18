Терористи обстріляли з гаубиць село Піски
Бойовики відкрили вогонь з гаубиць по населеному пункту Піски.
Як передає телеканал "112 Україна", на щастя, жертв серед українських бійців немає.
Крім того, як повідомив спікер антитерористичного центру Владислав Селезньов, даних про загиблих серед українських військових з інших гарячих точок на Донбасі в штаб АТО також не надходило.
"Поки що інформації про втрати серед українських військовослужбовців не надходило. Позиції наших підрозділів залишаються під нашим контролем", - запевнив Селезньов.
Він також розповів, що біля села Сміле Луганської області ведеться спецоперація з порятунку семи українських бійців, які потрапили в засідку.
Селезньов зазначив, що поки що немає інформації про долю тих військових, які не повернулися з бою.
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"Проводиться пошуково-рятувальна операція. Наше завдання — повернути їх в місця базування, забезпечити безпеку", - підкреслив представник АТО.
Нагадаємо, раніше в засідку на Луганщині потрапили 11 українських військових. Чотирьом з них вдалося вирватися.