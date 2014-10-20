Через бої в Донецьку поранено 6 мирних жителів

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Донецької міської ради.

У повідомленні відзначається, що ніч з 19 на 20 жовтня в місті пройшла неспокійно, поодинокі артилерійські залпи було чутно, за повідомленнями жителів, у багатьох районах.

Починаючи з 17.00 і до 24.00 19 жовтня військові дії велися в Петровському і Київському районах.

Унаслідок влучення снарядів зруйновано приватний житловий будинок по вулиці Карнавальній, а також одна трансформаторна підстанція в Петровському районі. УКиївському районі повністю знищено приватне житлове будівництво по вулиці Чекаліна, також зруйновано два будинки по проспекту Манежному і два складські приміщення, розташовані по вул. Домобудівна.

В результаті артилерійського обстрілу пошкоджено газові мережі.

Читайте такожУ Донецьку весь день не змовкають звуки пострілів і вибухівУ міськраді повідомили, що сьогодні, 20 жовтня, станом на 9.30 в Донецьку зберігається напружена обстановка, в північній частині міста чутно потужні постріли з великокаліберних гармат і вибухи. Але системи життєзабезпечення міста і громадський транспорт працюють в штатному режимі.