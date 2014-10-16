У Донецьку під час обстрілу постраждали 4 мирних жителі, зруйновані будинки (фото)

Про це повідомили в прес-службі Донецької міської ради. "В результаті військових дій в Донецьку 15 жовтня постраждало 4 мирних мешканці"», - повідомили в міськраді.

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Крім цього, в повідомленні наголошується, що артобстрілів зазнали Київський та Куйбишевський райони, і в результаті попадання снарядів і виниклих після цього пожеж зруйновано житловий будинок по вулиці Тарханова, гаражі по вул. Вахрушева, багатоповерховий житловий будинок по вулиці Благовіщенській та будівля дитячої міської лікарні №1.

Також у прес-службі констатували, що диспетчерською службою ПАТ "Донецькміськгаз" внаслідок артобстрілів зафіксовані численні пошкодження розподільчих газопроводів в Куйбишевському районі - по вул. Маршала Жукова, Світлична, Миргородська; у Петровському районі - по вул. Катовіцька, Кизильська; у Київському районі - по вул. Калініна, Світла, Рудановського, Етюдна, Благовіщенська, пр. Засядька.

"Ніч на 16 жовтня в місті пройшла без активних військових дій. Станом на 11.00 в Донецьку тихо. Повідомлення про обстріли не надходять", - повідомляють у міськраді.