Працює відповідна група безпосередньо на кордоні для того, щоб встановити обставини, деталі цієї ситуації.

В Державній прикордонній службі України проводиться перевірка щодо перетину українського кордону народним депутатом Артемом Дмитруком. Про це сказав речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі телемарафону.

Він нагадав, що вчора Державне бюро розслідувань повідомляло про те, що вони порушили кримінальну справу за фактом незаконного перетину кордону чинним народним депутатом.

"Прикордонники також проводять необхідну перевірку. Працює відповідна група безпосередньо на кордоні для того, щоб встановити обставини, деталі цієї ситуації", - наголосив Демченко. Відео дня

На запитання, чи може він підтвердити факт перетину нардепом Дмитруком кордону, речник зазначив, що інформацію про третіх осіб щодо перетину кордону або щодо затримання "ми не вправі розголошувати, відповідно до чинного законодавства". При цьому додав, що прикордонники тісно співпрацюють зі слідством, яке порушило карну справу щодо незаконного перетину кордону нардепом.

Справа нардепа Артема Дмитрука - що відомо

Як повідомляв УНІАН, Державне бюро розслідувань порушило кримінальне провадження за фактом незаконного перетину кордону чинним нардепом Артемом Дмитруком.

Працівники бюро під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора порушили кримінальне провадження за фактом незаконного перетину кордону нардепом, якому 25 серпня було повідомлено про підозру у нападах на громадян.

В Одесі вже працює слідчо-оперативна група ДБР, до якої залучені також працівники Центрального апарату Бюро.

В ДБР зазначали, що тривають невідкладні слідчі дії щодо зʼясування, яким чином депутат перетнув кордон та хто йому у цьому допомагав. Вже відбулися обшуки у цивільних осіб та працівників державної прикордонної служби, які, ймовірно, сприяли депутату в незаконному перетину кордону.

Провадження порушене за статтею 332 КК України (сприяння незаконному переправленню осіб через державний кордон).

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