Українська Асоціація Медіа Бізнесу, Національна Спілка Журналістів України та Асоціація Незалежних Регіональних Видавців України розповсюдили звернення, у якому виступили проти мораторію на рекламу ліків у ЗМІ.

Асоціації видавців та НСЖУ закликають Офіс президента України та РНБО скасувати доручення Кабміну вжити заходи "щодо мінімізації шкідливого впливу самолікування на здоров’я, зокрема, шляхом установлення до 1 січня 2024 року мораторію щодо наведення у теле-, радіопередачах, засобах масової інформації будь-яких відомостей рекламного характеру про лікарські засоби, медичні вироби, методи профілактики, діагностики, лікування і реабілітації" та внести відповідні зміни у рішення РНБО.

У зверненні наголошується на підтримці зусиль президента та уряду, спрямовані на захист здоров'я населення та розбудову ефективної системи охорони здоров'я. Але у той же час вони зазначають, що згаданий мораторій не є ефективним у "мінімізації шкідливого впливу самолікування", запроваджується без консультацій з медіа-компаніями та загрожує посилити кризові явища в українських ЗМІ.

Наведення у теле-, радіопередачах, засобах масової інформації відомостей рекламного характеру про лікарські засоби, медичні вироби, методи профілактики, діагностики, лікування і реабілітації – це насамперед інформування населення, яке завжди супроводжується закликом про неприпустимість самолікування. При цьому рекламуються винятково безрецептурні засоби профілактики та лікування захворювань.

ЗМІ є відповідальними джерелами інформації, у яких за зміст рекламних оголошень відповідальність несе ідентифікований замовник, а медіа дотримуються встановлених законодавством вимог до реклами лікарських засобів. Чинне законодавство у сфері реклами відповідає світовим стандартам, згідно з якими безрецептурні препарати можна рекламувати дотримуючись певних правил (попередження про небезпеку самолікування!).

Запровадження мораторію – це фактично заклик ігнорувати чинний Закон України "Про рекламу" і карати ЗМІ, які таки розміщуватимуть легальну рекламу лікарських засобів.

Звертаємо увагу, що у ЗМІ є два способи існування – заробляти кошти та ставати незалежними на благо аудиторії, або отримувати дотації від власників, які вимагають лояльності, а це вже суперечить інтересам суспільства. Заборона на рекламу лікарських засобів – це крок проти економічної стійкості частини українських ЗМІ. У окремих національних медіа частка такої реклами коливається від 15 до 45%, відповідно, звуження можливостей для ЗМІ отримувати ринкові доходи призведе до скорочення медіавиробництва та погіршить доступ українців до суспільно важливої інформації. Відсутність цих доходів є загрозою інформаційній безпеці, а варіанту заміщення рекламних втрат РНБО не запропоновано.

Фахові медіа - це якраз ті джерела інформації, які допомагають мешканцям України бути поінформованими щодо шкоди самолікування, відповідально ставитись до власного здоров'я та уникати впливу шахрайських схем у медицині (у тому числі щодо вживання фальсифікатів замість ліків) та вміти відрізнити підробки. Реклама ліків та медичних послуг є потужним інструментом конкуренції серед виробників та аптечних мереж - і це допомагає людям отримувати доступ до медичних послуг та ліків вищої якості за більш привабливою ціною. Саме тому асоціації видавців та спілка журналістів наголошують на шкідливості заборони реклами ліків в Україні

Автор: Іван Божко