Єдиний син у батьків: що відомо про 23-річного штурмана, загиблого в авіакатастрофі Су-24М

Богдан Бабенко був випускником Харківського національного університету Повітряних сил.

23-річний штурман, старший лейтенант Богдан Бабенко, який загинув в авіакатастрофі бомбардувальника Су-24М учора на Хмельниччині, був родом з Богодухівської громади на Харківщині. Про це повідомив міський голова Богодухова Володимир Бєлий.

"Богдан був із тих, хто обирає шлях воїна не за обставинами, а за покликом серця. Ще з дитинства він вирішив, що його місія – захищати рідну землю та тримати мирне небо. Навчаючись у ліцеї №3, він упевнено йшов до своєї мрії: спочатку – військовий ліцей, а згодом закінчив Харківський національний університет Повітряних сил імені Івана Кожедуба", - зазначив мер.

Він додав, що Богдан був єдиним сином у батьків.

Відео дня

"Немає таких слів, які могли б загоїти цю страшну рану в серцях матері та батька", - підкреслив Бєлий.

Авіакатастрофа Су-24М: деталі

16 червня близько 19:00 у Хмельницькій області сталася авіакатастрофа фронтового бомбардувальника Су-24М 7-ї бригади тактичної авіації імені Петра Франка Військово-повітряних сил ЗСУ. Пілот та штурман, які виконували завдання, загинули. Це майор Богдан Загорулько та старший лейтенант Богдан Бабенко.

За фактом падіння літака розпочато за ч. 2 ст. 416 Кримінального Кодексу України (порушення правил польотів або підготовки до них, що спричинило катастрофу чи інші тяжкі наслідки).

Правоохоронці встановлюють всі обставини польоту, технічний стан літака та причини катастрофи. З місця падіння Су-24М вилучено "чорну скриньку" для подальшого проведення експертизи. Також слідчі досліджуватимуть бортовий журнал літака, журнал обліку медичного огляду екіпажу, журнал керівника польотів на аеродромі та іншу службову, зокрема, дозвільну документацію для проведення польотів.

Вас також можуть зацікавити новини: