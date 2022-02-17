Підприємці перекрили виїзд з вулиці Грушевського у бік Паркової алеї. Вони ходили пішохідним переходом, блокуючи проїзд автомобілів.

У центрі Києва біля стадіону "Динамо" виникло протистояння між учасниками акції #SaveФОП та правоохоронцями.

Як передає кореспондент УНІАН, правоохоронці заблокували автомобіль організаторів акції.

Підприємці перекрили виїзд з вулиці Грушевського у бік Паркової алеї. Вони ходили пішохідним переходом, блокуючи проїзд автомобілів.

Після цього правоохоронці, які перебували біля парламенту, переїхали до стадіону "Динамо" і розблокували пішохідний перехід.

У даний час рух вулицею Грушевського розблокований.

Правоохоронці не дають можливості підприємцям знову перекрити перехід на повороті з вул. Грушевського на Паркову алею, а також пішохідний перехід біля пам’ятника Лобановському через вул. Грушевського.

На даний час протистоянь вже немає, лише відбуваються словесні перепалки між учасниками акції та правоохоронцями.

Як повідомляв УНІАН, вранці біля Верховної Ради почалась чергова акція протесту підприємців, організована рухом #SaveФОП. В акції беруть участь кілька сотень осіб.

Мітингувальники прибули з різних міст і вимагають скасувати закон про обов’язкове використання фізичними особами - підприємцями реєстраторів розрахункових операцій.

Між мітингувальниками і правоохоронцями виникали сутички, затримано 5 осіб.