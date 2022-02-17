Протягом години силовики просили мітингувальників звільнити вулицю Грушевського.

У Києві, біля парламенту поліцейські почали відтісняти учасників акції #SaveФОП з вулиці Грушевського на площу Конституції. Сталися сутички, в силовиків жбурляли яйця.

Як передає кореспондент УНІАН, силовики протягом години просили мітингувальників звільнити вулицю Грушевського.

Своєю чергою організатори заявили, що заздалегідь попереджали органи влади про проведення акції на площі Конституції і на вулиці Грушевського.

Поліцейські наразі почали відтісняти мітингувальників з вулиці Грушевського на площу Конституції. Підприємці чинять опір і бояться, що після цього їхня хода може бути заблокована.

Як повідомляв УНІАН, вранці біля Верховної Ради почалась чергова акція протесту підприємців, організована рухом #SaveФОП. В акції беруть участь кілька сотень підприємців.

Мітингувальники прибули з різних міст і вимагають скасувати закон про обов’язкове використання фізичними особами - підприємцями реєстраторів розрахункових операцій.

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