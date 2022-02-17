Правоохоронці посилено охороняють підходи до парламенту і будівлю Верховної Ради.

Під стінами Верховної Ради проходить чергова акція протесту руху підприємців, організована рухом #SaveФОП.

Як передає кореспондент УНІАН, біля парламенту станом на 10:00 зібралось близько 300 осіб, люди продовжують прибувати на площу Конституції.

Мітингувальники вимагають скасувати закон про обов’язкове використання фізичними особами - підприємцями реєстраторів розрахункових операцій.

Учасники акції тримають прапори руху #SaveФОП з написами міст, з яких вони прибули на акцію до столиці.

Акція проходить спокійно.

Правоохоронці посилено охороняють підходи до парламенту і будівлю ВР.

Пізніше близько 1 тис. підприємців організованою колоною прийшли на площу Конституції. Вони намагались пройти вулицею Грушевського, але силовики не пропустили колону.

Паралельно з акцією підприємців відбувається мітинг антивакцинаторів, які виступають проти обмежень для нещеплених від коронавірусу громадян. В цій акції бере участь не більш як 50 осіб.

За словами мітингувальників, організатори не узгоджували акції, вони просто співпали у часі.

Як повідомляв УНІАН, з 1 січня 2022 року майже всі фізичні особи-підприємці мають обов’язково використовувати касові апарати. Це стосується кав’ярень, ресторанів, інтернет-магазинів, туристичних агентств та інших закладів, зареєстрованих як ФОП.

25 січня представники громадськогоруху підприємців #SaveФОП оголосили безстрокову акцію протесту проти закону про обов'язковість касових апаратів.

26 січня голова Верховної Ради Руслан Стефанчук оголосив, що до парламенту буде внесено законопроект щодо мораторію до кінця року на штрафи за невстановлення реєстратора розрахункових операцій, за умови, що в подальшому РРО все ж буде встановлено.

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