За даними МВС, сьогодні 70% закладів освіти обладнані тривожними кнопками.

В Україні працівники поліції нестимуть службу в навчальних закладах та відповідатимуть за безпеку дітей. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко в Telegram.

Він зазначив, що розпочинається впровадження комплексу заходів для формування безпечного освітнього середовища. "Його основою має стати працівник поліції, який нестиме службу в навчальних закладах та відповідатиме за безпеку дітей", - повідомив Клименко.

Він додав, що фахівців відбиратимуть за конкурсом, вони пройдуть ретельну перевірку та медогляд. Також вони пройдуть спеціалізоване навчання, щоб бути готовими до будь-яких викликів. Клименко зазначив, що буде посилено пропускний режим в навчальних закладах. "У кожному навчальному закладі будуть металошукачі та рамки", - наголосив він.

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Міністр внутрішніх справ повідомив, що скоро буде старт із набором та відбором кандидатів. "А поки що 70% закладів освіти обладнані тривожними кнопками та перебувають під захистом поліції охорони", - додав міністр.

Стрілянина в Росії: що відомо

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 7 грудня, в російському Брянську учениця восьмого класу принесла у школу мисливську рушницю Бекас-3 та відкрила вогонь по школярам. Після цього вона скоїла суїцид.

Повідомлялося про загибель двої людей, ще четверо отрмали поранення. За даними ЗМІ, 14-річна дівчина могла скоїти це через насмішки з боку однокласників.

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