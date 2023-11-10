Вартість будівництва складає понад 99 млн грн / фото t.me/synegubov

У селищі Коротичі на Харківщині розпочалося будівництво підземної школи, яка здатна витримати пряме влучання ракети С-300. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов. 

"Одне із запланованих укриттів вже будуємо в Коротичі Харківського району. Це фактично школа під землею, де зможуть навчатися діти", - розповів він.

За його інформацією, ця захисна споруда здатна одночасно вмістити близько 500 людей, що відповідає кількості учнів та педагогів, які перебувають у місцевій загальноосвітній школі. Крім того, під час тривог це укриття буде здатне вмістити людей із сусіднього дитсадка, офісів та інших закладів.

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Укриття зможе витримати пряме влучання ракети С-300 / фото t.me/synegubov

Синєгубов додав, що вартість робіт складає 99,1 мільйона гривень.

"Укриття матиме кілька приміщень, санітарні кімнати, три виходи, буде оснащене автономним джерелом електроенергії та здатне витримати пряме влучання ракети С-300", - запевнив голова ОВА.

Навчання школярів у метро Харкова: що відомо

Через те, що Харків перебуває під постійною загрозою обстрілів ракетами С-300, зреагувати на які є обмаль часу, місцева влада вирішила облаштувати з 1 вересня для учнів навчання у метрополітені. Для цього було підготовлено 60 класів. Можливість навчатися там мають понад 1000 школярів, переважно це учні молодшої школи. 

Паралельно з цим у місті тривають роботи з будівництва бомбосховищ у школах.

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