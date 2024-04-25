У ЦПД наголосили, що в цьому проекті закону не йтиметься про якусь заборону, а про посилення відповідальності.

Рада національної безпеки та оборони спільно зі Службою безпеки напрацьовують законопроект проти поширення російської пропаганди у соціальних мережах, в тому числі в YouTube і TikTok. Про це в коментарі УНІАН розповів керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) при Раді нацбезпеки Андрій Коваленко.

"Процес підготовки та написання законопроекту займає багато часу. Ми працюємо разом з СБУ. Зараз напрацьовується певна нормативна база, після чого ми будемо збирати робочу групу з медіа, де їм також будемо пропонувати вносити свої пропозиції, як вони це бачать, оскільки без медіа немає сенсу робити якісь речі щодо медіа. Відповідно, учасники ринку мають брати участь у процесі. Зараз він перебуває на етапі, скажімо так, "звіряння годинників". Тобто, якісь напрацювання є в нас, якісь в СБУ. Відповідно, далі говоримо з медіа, далі говоримо з Viber, Meta, з адміністрацією TikTok, тому що він стосуватиметься безпосередньо всіх учасників ринку", - заявив він.

За словами Коваленка, соцмережі також мають відповідати за те, що публікується у них на платформах.

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При цьому, він підкреслив, що навряд чи в цьому році вдасться внести відповідний законопроект на розгляд Верховної Ради.

"Ми не плануємо вписувати в цей проект закону саме якусь заборону. Це історія не про заборону. Це історія про правила, про їх дотримання. І певна відповідальність, наприклад буде вписана за розповсюдження дезінформації", - уточнив Коваленко.

Заборона TikTok у США - деталі

У США хвалили рішення про заборону китайської соціальної мережі TikTok. Застосунок буде недоступний для завантаження через 270 днів, якщо китайський власник не продасть платформу.

Так, 79 членів Сенату проголосували за заборону соцмережі, проти 18 проти. Це рішення наштовхує компанію ByteDance відмовитись від TikTok, щоб уникнути заборони. Очікується, що TikTok подасть позов до суду, щоб заблокувати закон.

Заборона TikTok означатиме, що застосунок більше не отримуватиме оновлень, що ускладнить його використання в міру розвитку операційних систем і з часом зробить його застарілим.

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