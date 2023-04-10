Одного з них звинувачують у вбивстві у складі групи осіб за попередньою змовою.

Колишні бойовики так званої "ДНР", які у 2014 році розстріляли 16-річного підлітка Степана Чубенка за проукраїнську позицію, потрапили за грати. Один з них, Вадим Погодін, міг "перейти дорогу" комусь важливому, а другий, Максим Сухомлинов, підозрюється у вбивстві за попередньою змовою.

Про затримання першого злочинця стало відомо ще в березні. Про це писав журналіст і блогер Денис Казанський. На його думку, Погодін "перейшов комусь дорогу", адже в один момент став "організатором ОЗУ", хоча раніше був "захисником Донбасу".

"Тут-то соратники по "руському миру" і пригадали йому вбивство підлітка в 2014 році. Представники так званого "МВС ДНР" кинули Погодіна на підвал і радісно відзвітували про це на своєму офіційному сайті", — написав Казанський.

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А Сухомлинова спіймали в Ялті 6 квітня. Колишнього бойовика підозрюють у скоєному вбивстві у складі групи осіб за попередньою змовою. Про це розповіли автори Telegram-каналу "Обережно новини". За згаданий злочин сепаратист може отримати довічний термін.

Вбивство Степана Чубенка: що відомо

Підліток брав активну участь у проукраїнських мітингах у Краматорську. Саме він з друзями зняв "прапор ДНР", який вивісили окупанти під час захоплення міста.

Бойовики схопили Чубенка через синьо-жовту стрічку, коли підліток повертався з Києва до Краматорська. У нього також був шарф футбольного клубу "Карпати".

Хлопця жорстоко катували і розстріляли в липні 2014 року в селі Кузнецово-Михайлівка на Донеччині. Однак похорон відбувся лише у вересні, оскільки батьки довго шукали сина.

У 2017 році Україна засудила Погодіна і Сухомлинова до довічного ув'язнення, але Росія відмовилася видати бойовиків.

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