Під час обстрілів Краматорська хлопець допомагав спускатися в притулок літнім людям, також він зняв з міської площі прапор "ДНР".

У Краматорську школу перейменували на честь 16-річного Степана Чубенка, якого катували та вбили російські найманці.

Про це повідомляє інформагентство "Вчасно".

Рішення про перейменування загальноосвітньої школи I-III ступенів № 12 на Краматорський заклад загальної середньої освіти № 12 імені Степана Чубенка прийнято 5 серпня на позачерговій сесії Краматорської міської ради.

Степан був учнем цієї школи. Пропозиція про перейменування навчального закладу надійшло від трудового колективу та місцевих активістів.

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Степан Чубенко - за що бойовики катували та вбили українського патріота

У 2014 році Степан брав участь в мітингах у Краматорську на підтримку цілісності України. Під час обстрілів Краматорська хлопець допомагав спускатися в притулок літнім людям, також він зняв з міської площі прапор "ДНР".

Бойовики схопили Степана Чубенка у Донецьку у липні 2014 року. Тоді він повертався з Києва до рідного Краматорська. У підлітка виявили стрічку синьо-жовтого кольору і шарф футбольного клубу "Карпати". Степана вивезли в селище Горбачево-Михайлівка, де кілька днів жорстоко катували, а потім розстріляли.

Восени 2018 року Дзержинський суд Донеччини заочно засудив бойовиків Вадима Погодіна, Юрія Москальова і Максима Сухомлинова до довічного ув'язнення за вбивство Чубенка. Наразі вбивці, ймовірно, ховаються на території Росії та окупованого Криму.

Посмертно Степану Чубенку було присвоєно звання Народного героя України, він був нагороджений Орденом Мужності.

Автор: Денис Прядко