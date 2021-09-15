Програма "Моя церква" вже доступна в Google Play і App Store.

Помісна Православна церква України запустила власний мобільний додаток, в якому можна знайти храми ПЦУ, дізналися останні новини з життя церкви або навіть поспілкуватися зі священнослужителем.

Розробники програми "Моя церква" пропонують користувачам кілька функцій:

інтерактивну карту з позначеними храмами Православної церкви України;

календар всіх церковних свят і подій;

стрічку новин ПЦУ;

список всіх ранкових і вечірніх молитов;

духовна підтримка, де можна поспілкуватися в онлайн-чаті з представником церкви.

Читайте такожУ Херсоні встановили церкву з пінопласту (фото, відео)В особистому кабінеті можна персоналізувати додаток, налаштувавши порядок вікон, а також налагодити щомісячний благодійний внесок.

Додаток доступний і в Google Play, і в App Store.

Нагадаємо, що Православна церква України була створена на об'єднавчому соборі 15 грудня 2018 року. Її предстоятелем обрали митрополита Переяславського і Білоцерківського Української православної церкви Київського патріархату Епіфанія.

А 6 січня 2019 року в соборі святого Георгія в Стамбулі Вселенський Патріарх Варфоломій вручив митрополиту епіфанію томос про надання автокефалії ПЦУ.

Автор: Станіслав Кожемякін