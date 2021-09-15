Помісна Православна церква України запустила власний мобільний додаток, в якому можна знайти храми ПЦУ, дізналися останні новини з життя церкви або навіть поспілкуватися зі священнослужителем.
Розробники програми "Моя церква" пропонують користувачам кілька функцій:
- інтерактивну карту з позначеними храмами Православної церкви України;
- календар всіх церковних свят і подій;
- стрічку новин ПЦУ;
- список всіх ранкових і вечірніх молитов;
- духовна підтримка, де можна поспілкуватися в онлайн-чаті з представником церкви.
Читайте такожУ Херсоні встановили церкву з пінопласту (фото, відео)В особистому кабінеті можна персоналізувати додаток, налаштувавши порядок вікон, а також налагодити щомісячний благодійний внесок.
Додаток доступний і в Google Play, і в App Store.
Нагадаємо, що Православна церква України була створена на об'єднавчому соборі 15 грудня 2018 року. Її предстоятелем обрали митрополита Переяславського і Білоцерківського Української православної церкви Київського патріархату Епіфанія.
А 6 січня 2019 року в соборі святого Георгія в Стамбулі Вселенський Патріарх Варфоломій вручив митрополиту епіфанію томос про надання автокефалії ПЦУ.