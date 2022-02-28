Частина українських телеканалів може вимкнутися на якийсь час.
Про це було сказано під час телемарафону.
Зазначалося, що в цьому немає нічого поганого - сигнали телеканалів переводяться в більш безпечне місце - в Польщу і "потрібно технічно перекомутувати сигнал".
"Не лякайтеся, в цьому нічого страшного. Марафон триватиме як і триває зараз - його почути в Інтернеті, на Youtube і почути на радіо", - повідомив ведучий.
Також повідомлено, що до інформаційного марафону приєднався Китай.
"Можливо це перша ознака, що великий світовий гравець нарешті заворушився. Ми знаємо, що Китай тепер транслює промови президента Зеленського і починає показувати в себе на телебаченні, що творить Росія в Україні", - було сказано в ефірі.