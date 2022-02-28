До інформаційного марафону приєднався Китай.

Частина українських телеканалів може вимкнутися на якийсь час.

Про це було сказано під час телемарафону.

Зазначалося, що в цьому немає нічого поганого - сигнали телеканалів переводяться в більш безпечне місце - в Польщу і "потрібно технічно перекомутувати сигнал".

"Не лякайтеся, в цьому нічого страшного. Марафон триватиме як і триває зараз - його почути в Інтернеті, на Youtube і почути на радіо", - повідомив ведучий.

Також повідомлено, що до інформаційного марафону приєднався Китай.

"Можливо це перша ознака, що великий світовий гравець нарешті заворушився. Ми знаємо, що Китай тепер транслює промови президента Зеленського і починає показувати в себе на телебаченні, що творить Росія в Україні", - було сказано в ефірі.

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