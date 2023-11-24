Водночас дитячі садочки працюватимуть у звичайному режимі.

27 листопада столичним школам рекомендовано працювати у змішаному форматі через прогнозований снігопад.

Як зазначається у повідомленні в Telegram-каналі Київської міської державної адміністрації, для учнів, які перебуватимуть у закладі загальної середньої освіти, буде організовано очний формат навчання, а для тих учнів, які через погодні умови залишаться вдома, - дистанційний.

Таке рішення було ухвалене під час засідання Постійної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

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"Загальноосвітні навчальні заклади працюватимуть офлайн, а от чи відправляти туди дітей, чи залишити їх вдома на дистанційці - вирішуватимуть батьки", - йдеться у повідомленні і зауважується, що дитячі садки працюватимуть у звичайному режимі.

Погода в Києві

Як повідомляв УНІАН, раніше мер Києва Віталік Кличко наголосив, що синоптики прогнозують на 26-27 листопада сильні снігопади й ожеледицю у столиці.

Зокрема, вдень 26 листопада та вночі 27 листопада очікується значний приріст снігового покриву та посилення вітру до 17-22 м/с, хуртовини, снігові замети, на дорогах - ожеледиця.

Так, 27 листопада в Києві обмежать в'їзд великогабаритного транспорту через ускладнення погодних умов у зв'язку з снігопадом і ожеледицею.

Міський голова закликав людей за можливості не виїжджати в місто приватними авто. Він звернувся до водіїв та пішоходів, аби вони зважали на погодні умови та бути максимально обережними на дорогах.

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