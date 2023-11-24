У Києві 26 листопада та вночі 27 листопада очікується значний приріст снігового покриву та посилення вітру до 17-22 м/с, хуртовини, снігові замети, на дорогах – ожеледиця.

У Києві 27 листопада обмежать в'їзд великогабаритного транспорту через ускладнення погодних умов у зв'язку з снігопадом і ожеледицею.

Як повідомив міський голова Києва Віталій Кличко у Telegram, синоптики прогнозують в Києві на 26-27 листопада сильні снігопади й ожеледицю.

Зокрема, вдень 26 листопада та вночі 27 листопада очікується значний приріст снігового покриву та посилення вітру до 17-22 м/с, хуртовини, снігові замети, на дорогах – ожеледиця.

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"В'їзд в місто великогабаритного транспорту в понеділок, 27 листопада, буде обмежений", - наголосив Кличко.

У цьому зв'язку мер Києва звернувся до водіїв і пішоходів зважати на погодні умови і бути максимально обережними на дорогах.

"Без нагальної потреби не виїжджайте в місто приватним авто. Скористайтеся громадським транспортом. А якщо виїхали автівкою, - не паркуйте її вздовж узбіччя доріг і на тротуарах. Це заважає роботі снігоприбиральної техніки", - відзначив Кличко.

Також він додав, що цього сезону в Києві на дорогах, мостах і тротуарах боротимуться з ожеледицею і прибиратимуть сніг 525 одиниць основної і додаткової спецтехніки "Київавтодору". Загалом заготовлено 17,3 тисячі тонн солі та 54,5 тисячі тонн піску.

Погіршення погоди у Києві та області - що прогнозують синоптики

Як повідомляв УНІАН, у Києві та Київській області рівень небезпечності підвищено до другого. За прогнозами, погода стане ще гіршою. Синоптики прогнозують сильні снігопади, приріст снігового покриву 20-30 см, а у південних та східних районах області намете до 50 см.

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