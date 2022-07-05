Згідно з документом, Генштаб в праві регулювати порядок виїзду з місця проживання/перебування з моменту оголошення воєнного стану та мобілізації.

В Україні розробили порядок надання дозволу на виїзд військовозобов'язаним за межі місця проживання.

Про це свідчить фотокопія підписаного головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним документа, опублікована народним депутатом від фракції "Слуга народу" та замкомітету ВРУ з питань цифрової трансформації Олександром Федієнком на його сторінці в Telegram.

Як пише нардеп, дії Міністерства оборони проходять в рамках чинного законодавства. Закони України:

"Про правовий режим воєнного стану"

"Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію"

"Про військовий облік і військову службу"

У документі наголошується, що згідно із законодавством з моменту оголошення мобілізації в Україні та у воєнний час "підставою для виїзду за межі місця проживання (місця перебування) для призовників, військовозобов'язаних і резервістів є дозвіл районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки (в народі раніше званого "військкоматом") за місцем перебування на військовому обліку".

Це положення відповідає пункту 9 Порядку організації та ведення військового обліку призовників і військовозобов'язаних, затвердженого Кабміном 7 грудня 2016 року. Особливості проведення військового обліку регулює Генеральний штаб ЗСУ.

Виходячи з цього Генштаб затвердив порядок видачі дозволу громадянам України, які перебувають на військовому обліку в ТЦК на виїзд з місця проживання/перебування. Також це стосується оформлення документів для виїзду за кордон.

Документ підписаний головнокомандувачем Валерієм Залужним, але в ньому не вказана дата його затвердження.

Нардеп пообіцяв опублікувати подробиці про документ Міноборони сьогодні, 5 липня.

Раніше про те, що такий документ готується, ми своїх читачів попереджали: адвокат ADER HABER Дмитро Воронцов докладно пояснив деталі цієї законодавчої ініціативи.

Як писав УНІАН, з 1 жовтня 2022 року в Україні жінок певних спеціальностей ставитимуть на військовий облік. У МВС пояснили, чи буде українкам заборонений після цього виїзд за кордон.

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