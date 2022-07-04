Взяття на військовий облік жінок в Україні має початися з 1 жовтня 2022 року.

В Україні триває мобілізація населення у зв'язку з запровадженим воєнним станом через повномасштабне вторгнення Росії. А уже з 1 жовтня 2022 року жінок певних спеціальностей ставитимуть на військовий облік.

Як пояснив у коментарі "Страна.ua" радник голови МВС Віктор Андрусів, жінкам не будуть забороняти виїжджати за кордон.

"Я гадаю, що обмежень для переміщення жінок не буде. Звичайно, деякі жінки і зараз мають бути на військовому обліку, якщо ми говоримо про надзвичайно рідкісні професії - медики та інші", - пояснив він.

Проте, за словами Андрусіва, навіть для військовозобов'язаних жінок не запроваджуватимуть жодних обмежень для виїзду з України.

"Звичайно, у Верховній Раді можуть ухвалювати різні рішення. Але якщо люди будуть використовувати мозок, то заборони для жінок не відбудеться", - вважає Андрусів.

Нагадаємо, в Міноборони заявляли, що мобілізація в Україні триватиме стільки, скільки необхідно, щоб доукомлектувати всі підрозділи, що ведуть оборону держави від окупантів.

Як повідомляла раніше заступниця міністра оборони Ганна Маляр, питання про мобілізацію жінок в Україні зараз не стоїть. Вона підкреслила, що діє указ президента про мобілізацію, у якому прописана планова кількість людей, яких необхідно мобілізувати. Йдеться про велику кількість – сотні тисяч мобілізованих.

Раніше, в РНБО спростували найпоширеніші фейки про призов на службу жінок України.

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