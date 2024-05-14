Ростислав Замлинський відтепер працюватиме у структурі Міністерства закордонних справ.

Ростислав Замлинський, який донедавна обіймав посаду заступника міністра оборони з питань фінансів та внутрішнього аудиту, призначений послом з особливих доручень Міністерства закордонних справ. Про це повідомляє Центр протидії корупції (ЦПК) з посиланням на декларацію посадовця.

У ЦПК припускають, що, ймовірно, призначення відбулося на початку 2024 року. У центрі нагадують, що раніше саме Замлинський, будучи на посаді заступника міністра оборони, опікувався фінансовими питаннями. При цьому саме він у 2022-2023 роках погоджував контракти із закупівлі продуктів харчування для Сил оборони за завищеними цінами - зокрема, відомого контракту із "яйцями по 17".

"Безумством є призначити послом з особливих доручень посадовця, який закривав очі на корупційне пекло. ... Якщо ж посадові обовʼязки Замлинського в будь-який спосіб стосується зброї – таке рішення є злочинним", – сказав голова правління ЦПК Віталій Шабунін. Відео дня

Корупція в Міноборони - останні новини

У січні ДБР затримало підприємців, які продавали Міноборони яйця по 17 гривень. Так, було затримано злочинну групу з 5 осіб, до складу якої входили представники підприємств-постачальників та військові.

Також УНІАН повідомляв, що у Міноборони виступили за прозорі закупівлі їжі для ЗСУ - зокрема, після скандалу замовили експертизу цін. У відомстві визнали, що є помилки в документах по закупівлях, а до СБУ звернулися через виток інформації з міністерства.

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