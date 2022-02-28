Де можна купити продукти киянам і за яким графіком працюють великі магазини.

28 лютого в Києві після довгої перерви запрацювали продуктові магазини і громадський транспорт. І хоча до магазинів шикуються величезні черги, а багато полиць пустують, купити продукти все ж можливо. В інших містах України також будуть працювати великі мережі.

Мережа супермаркетів "АТБ" працює з 8:00 до 20:00. Графік може змінюватися в залежності від ситуації в місті і комендантської години.

"Сільпо" продовжує роботу у всіх містах. Там, де немає комендантської години, супермаркети працюють до 21:00. На касі можна отримати готівку з банківської карти до 500 гривень. Зміни в розкладі вказані на офіційній сторінці мережі.

Магазин "Ашан" у Києві, Житомирі, Дніпрі, Харкові, Одесі та Кривому Розі працюватимуть до 18.00. У Львові, Чернівцях, Запоріжжі "Ашан" працює у звичайному режимі. Зміни в графіку роботи публікуються в Instagram тенета.

Магазин "Novus"будуть працювати в залежності від ситуації. Список працюючих магазинів опублікований на сайті компанія.

ТЦ "Метро"припиняє роботу на невизначений термін через складну військову ситуацію.

Магазин "EVA"у більшості міст працюють у звичайному режимі. Закриті будуть магазини, які знаходяться близько до зони бойових дій. Список закритих магазинів - тут.

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