Сьогодні, 14 жовтня, українці святкують День захисників та захисниць України.
Перша леді України Олена Зеленська теж не залишила без уваги цей особливий день. Вона опублікувала в соціальних мережах пост, в якому нагадала про важливу роль жінок у порятунку країни.
"Жінка в однострої. Можна не знати її особисто, але не можна відвести очей. Бо за цим одностроєм – найважливіший у житті вибір. Можливо, вона носить форму з 2014-го. Або ж одягла після повномасштабного російського вторгнення. Вона може бути професійною військовою, а може – вчителькою, яка стала на захист найдорожчого", - написала Зеленська.Відео дня
Також вона також оприлюднила серію фото українських жінок-військовослужбовиць.
"Після найгарячіших битв вона пише родині й близьким, що все гаразд і скоро вони будуть разом. Вона командує артилерією чи керує дроном. Або ж працює, щоб ця артилерія та дрони, їжа та ліки були в нашого війська вчасно. Вона боєць в усьому, за що береться. Вона боронить, бо любить", - зазначила дружина Зеленського.
Перша леді наголосила, що надзвичайно важливим є той факт, що з минулого року сьогоднішній день присвячений і захисникам, і захисницям. Вона аргументувала свої слова конкретними цифрами: понад 41 тисяча жінок зараз – військові, з яких понад 8 тисяч – офіцерки. Ще 18 тисяч – ті, хто працює в системі армії, щоб армія працювала.
"Дякуємо вам, захисниці! І уклін усім захисникам! Наші героїні й герої, ви дуже потрібні нам і вашим родинам живими й неушкодженими. Обіймаємо кожну та кожного – за кожен наш день життя", - підсумувала перша леді України.
День захисників та захисниць України
Державне свято Дня захисника України, яке відзначається 14 жовтня, у 2014 році запровадив своїм указом тодішній президент України Петро Порошенко. Водночас він скасував святкування Дня захисника Вітчизни 23 лютого, який в СРСР був Днем Радянської армії та Військово-морського флоту.
14 липня 2021 року Верховна Рада перейменувала День захисника України на День захисників і захисниць України.
Як повідомляв УНІАН, вчора президент Володимир Зеленський закликав українців дослухатися до сигналів повітряної тривоги, особливо сьогодні - у свято захисників та захисниць.
"Не розслабляємось! Бʼємо ворога! Дотримуємося правил безпеки! Дослухаємося до сигналу повітряної тривоги, особливо завтра! І робимо все, щоб посилити Україну", - наголосив Зеленський.
Сьогодні президент України привітав українців з Днем захисників і захисниць України, та зауважив, що захисники б'ються за Україну, незалежність і волю для усіх наступних поколінь.