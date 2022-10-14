Перша леді наголосила, що надзвичайно важливим є той факт, що з минулого року сьогоднішній день присвячений і захисникам, і захисницям. Вона аргументувала свої слова конкретними цифрами.

Сьогодні, 14 жовтня, українці святкують День захисників та захисниць України.

Перша леді України Олена Зеленська теж не залишила без уваги цей особливий день. Вона опублікувала в соціальних мережах пост, в якому нагадала про важливу роль жінок у порятунку країни.

"Жінка в однострої. Можна не знати її особисто, але не можна відвести очей. Бо за цим одностроєм – найважливіший у житті вибір. Можливо, вона носить форму з 2014-го. Або ж одягла після повномасштабного російського вторгнення. Вона може бути професійною військовою, а може – вчителькою, яка стала на захист найдорожчого", - написала Зеленська. Відео дня

Також вона також оприлюднила серію фото українських жінок-військовослужбовиць.

"Після найгарячіших битв вона пише родині й близьким, що все гаразд і скоро вони будуть разом. Вона командує артилерією чи керує дроном. Або ж працює, щоб ця артилерія та дрони, їжа та ліки були в нашого війська вчасно. Вона боєць в усьому, за що береться. Вона боронить, бо любить", - зазначила дружина Зеленського.

Перша леді наголосила, що надзвичайно важливим є той факт, що з минулого року сьогоднішній день присвячений і захисникам, і захисницям. Вона аргументувала свої слова конкретними цифрами: понад 41 тисяча жінок зараз – військові, з яких понад 8 тисяч – офіцерки. Ще 18 тисяч – ті, хто працює в системі армії, щоб армія працювала.

"Дякуємо вам, захисниці! І уклін усім захисникам! Наші героїні й герої, ви дуже потрібні нам і вашим родинам живими й неушкодженими. Обіймаємо кожну та кожного – за кожен наш день життя", - підсумувала перша леді України.

День захисників та захисниць України

Державне свято Дня захисника України, яке відзначається 14 жовтня, у 2014 році запровадив своїм указом тодішній президент України Петро Порошенко. Водночас він скасував святкування Дня захисника Вітчизни 23 лютого, який в СРСР був Днем Радянської армії та Військово-морського флоту.

14 липня 2021 року Верховна Рада перейменувала День захисника України на День захисників і захисниць України.

Як повідомляв УНІАН, вчора президент Володимир Зеленський закликав українців дослухатися до сигналів повітряної тривоги, особливо сьогодні - у свято захисників та захисниць.

"Не розслабляємось! Бʼємо ворога! Дотримуємося правил безпеки! Дослухаємося до сигналу повітряної тривоги, особливо завтра! І робимо все, щоб посилити Україну", - наголосив Зеленський.

Сьогодні президент України привітав українців з Днем захисників і захисниць України, та зауважив, що захисники б'ються за Україну, незалежність і волю для усіх наступних поколінь.

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