Блогерка з Києва, яка у ТікТок відома під ніком di.rubens назвала Росію улюбленою країною.
На ролик "тіктокерши" звернув увагу офіцер ЗСУ Анатолій Штефан.
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Після цього у мережі розгорівся скандал, адже відео було зняте на Майдані.
Штефан відзначив, що на блогерку підписано мільйони молоді, а відео набрало 2,5 млн переглядів.
"От тобі і патріотичне виховання. Слів немає", - написав офіцер. "Я вважаю це неприпустимим, неправильним, вважаю це для української дівчини, причому блогера, на яку підписана більшість українських підлітків, ганебним вчинком", - додав Штефан.
Після цього юна блогерка видалила свій акаунт у Facebook. Також скандальний ролик видалено в мережі ТікТок.
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