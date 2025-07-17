Офлайн-формат навчання можливий лише за умови, що життю дітей нічого не загрожує, наголошують урядовці.

В Україні будуються підземні школи та сучасні укриття, аби офлайн-навчання відбувалося в безпечних умовах. Водночас, дистанційне навчання ніхто скасовувати не збирається. Про це повідомив в Telegram віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Федоров зазначив, що учора анонсував скасування наказу Міносвіти № 1112 та розповів, що "разом з депутатами шукатимемо шляхи, як повернути дітей до безпечного офлайн-навчання та подолати освітні втрати, спричинені COVID-19 і повномасштабною війною".

"Дистанційне навчання не скасовуватимуть. Безпека дітей - наш ключовий пріоритет. Ми живемо в умовах війни, тому дистанційне навчання залишиться елементом освітнього процесу. Якість дистанційки - пріоритет. Навчання в офлайн-форматі можливе лише за гарантій, що життю дітей нічого не загрожує", - відзначає Федоров.

Відео дня

Водночас, роз’яснюючи скасування згаданого наказу, він відзначив, що "громади, депутати протестують проти ймовірності закриття шкіл у прифронтових територіях, де в класах навчається дітей менше, ніж передбачено наказом".

"Саме через ці положення наказ № 1112 буде скасовано. Ми будуємо підземні школи та сучасні укриття, щоб діти могли навчатися офлайн безпечно за будь-яких умов. Продовжимо досягати нашої мети, враховуючи потреби й запити школярів, батьків та освітян", - пояснив Федоров.

Проблеми освіти в Україні

За даним видання The New York Times, вторгнення Росії в Україну було спрямоване на те, щоб підірвати майбутнє країни в багатьох відношеннях і

порушення процесу освіти для мільйонів українських школярів є однією з найсерйозніших проблем.

Освітня омбудсменка Надія Лещик відзначає, що діти шкільного віку залишають Україну. Йдеться як про дівчат, так і про хлопців. Директори та вчителі розповідають, що кількість одинадцятикласників, які навчаються в очному форматі, знижується протягом року - частина дітей переводяться на дистанційне навчання і виїздять за кордон, де адаптуються до життя в іншій країні.

Вас також можуть зацікавити новини: