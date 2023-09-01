Він додав, що всі дистанційні технології для навчання розроблені і вони стали невід’ємною частиною навчання, як у вищих навчальних закладах, так і в шкільних закладах.

Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий розповів про початок нового освітнього року в умовах війни, з якими викликами стикнулись та як їх долатимуть.

В ефірі телемарафону він зазначив, що подолання освітніх втрат та якісна освіта – це основні завдання цього навчального року для міністерства освіти і "звичайно, що для надання якісної освіти, нам потрібно значно підвищити відсоток очного навчання".

"Сьогодні з 3 млн. 951 тис. школярів очно будуть навчатися 45 % школярів, 30 % в змішаній формі і тільки 25 % зовсім дистанційно. Коли ми говоримо про дистанційну освіту, ми розуміємо, що вона зручна, вона безпечніша певною мірою, ніж очне навчання. Але, вона не дозволяє отримати дуже багатьох знань і навичок. І саме головне, вона не сприяє психико-соціальному розвитку дитини",- акцентував Лісовий.

Відео дня

Міністр пояснив, що психо-соціальний розвиток школярів відноситься до освітніх втрат. За результатами проведених міністерством досліджень, в яких "більш 200 тис. школярів було задіяно", дистанційна освіта знижує мотивацію учнів до навчання.

"Мотивація учнів, які навчаються дистанційно, нижча, ніж мотивація учнів, які навчаються очно. Також наші дослідження показують, що, наприклад, в сільських регіонах діти, які навчаються дистанційно, показують гірші результати. Тому, ми розуміємо, що повернення до очного навчання є безальтернативним",- підкреслив Лісовий.

Він додав, що всі дистанційні технології для навчання розроблені і вони стали невід’ємною частиною навчання, як у вищих навчальних закладах, так і в шкільних закладах. "Але, очний компонент повинен бути значним. Тому маємо такі результати - з 12 тисяч 975 шкіл, ми маємо 45% шкіл, які вийдуть в чисто очний формат і 30% у змішаному", - сказав Лісовий.

Міністр пояснив, чи залишається можливість дистанційної освіти для школярів, якщо, попри ухвалене місцевою владою рішення про очну форму навчання, батьки не хочуть відпускати дитину безпосередньо до навчального закладу.

"Можна залишатись на дистанційному навчанні. Міністерство освіти затвердило наказ, який дозволяє тимчасове переведення до іншої школи за спрощеною процедурою. Існують хороші приклади, коли в одній школі створюють окремі дистанційні класи. Є такий міф, що нібито Міносвіти скасувало дистанційне навчання - це насправді маніпуляція. Дистанційне навчання є, тому що для нас безпека дітей фізична і ментальна, ключовий пріоритет. В цій ситуації ми, безумовно, не можемо наполягати на виключно очній формі навчання. Така форма навчання, як дистанційне навчання, зберігається і в українців ця можливість є", - констатував Лісовий.

На уточнююче питання щодо кількості українських школярів, які розпочнуть навчальний рік за кордоном і скільки з них будуть навчатися в українських школах в онлайн-форматі, міністр відповів, що точні цифри відомство буде мати за декілька тижнів.

"Ми маємо дані 500 тисяч школярів перебуває у нас за кордоном. Будемо мати до 15 вересня скореговані, уточнені цифри. Безумовно дуже важливо, щоб наші діти залишались в українському контенті і в українських школах",- підкреслив Лісовий.

Старт навчального року в Україні

Перед початком нового навчального року у Міносвіти зазначали, що в Україні готуються до навчального процесу в офлайн форматі, але в залежності від регіонів країни та виключно за умови наявності в школі надійно захищеного укриття. Заступник міністра освіти Андрій Сташків акцентував, що для відновлення очного навчання має бути рішення обласної військової адміністрації, адже саме вони визначають всі безпекові умови, які мають бути у школах.

Днями Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий повідомив, що в українських школярів може з’явитися новий предмет – їх навчатимуть керувати дронами.

Сьогодні, 1 вересня на засіданні Уряду, прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що 84% українських шкіл мають укриття та сховища, що є визначальною вимогою для навчання учнів в офлайн-режимі. Водночас, майже 16% шкіл досі без укриттів для безпечного навчального процесу. З метою більш ефективного навчання в онлайн-режимі українські вчителі отримали майже 96 тисяч ноутбуків, а школярі – приблизно 36 тисяч девайсів.