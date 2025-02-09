Більшість учнів навчаються частково онлайн і відвідують школу очно один або кілька днів на тиждень.

Вторгнення Росії в Україну було спрямоване на те, щоб підірвати майбутнє країни в багатьох відношеннях і порушення процесу освіти для мільйонів українських школярів є однією з найсерйозніших проблем, пише New York Times.

Як вказує видання, діти змушені відвідувати заняття підпільно або онлайн. Заняття також неодноразово перериваються через повітряні тривоги. У результаті багато учнів сильно відстають у навчанні, кажуть експерти. Діти також втрачають свої гнучкі навички, як-от спілкування та вирішення конфліктів, через неможливість достатньо взаємодіяти з іншими учнями.

Онлайн-навчання

Більшість учнів навчаються частково онлайн і відвідують школу очно один або кілька днів на тиждень. У більш небезпечних регіонах, ближче до лінії фронту, учні відвідують заняття в підземних бомбосховищах. За даними Міністерства освіти, в Україні побудовано близько 137 підземних шкіл, переважно на сході та півдні країни. Міністерство вказує, що чотирнадцять відсотків дітей, які вивчають українську навчальну програму, роблять це повністю онлайн, включно з близько 300 000 дітей, які приєднуються до уроків з-за кордону.

Відео дня

Багато українців також залишаються онлайн за власним бажанням. Наприклад, переселенці часто вважають за краще, щоб їхні діти залишалися у своїх старих школах онлайн, а не відвідували школи особисто поруч із їхніми новими будинками.

У результаті багато українських дітей спілкуються зі своїми однокласниками тільки на екранах комп'ютерів. "Це дуже ускладнює дітям відчуття зв'язку", - сказала Еммануель Абріу, керівниця відділу освіти ЮНІСЕФ в Україні.

Навчання в окупації та за кордоном

Для тих, хто перебуває під російською окупацією, приєднання до українських онлайн-шкіл є великим ризиком. Окупаційна влада змушує їх відвідувати місцеві школи та вивчати російську навчальну програму.

Як розповіла Анна, яка раніше жила в окупованому Мелітополі, у перший рік окупації, за її словами, її 6-річний син навчався в українській школі дистанційно. Вона тримала його онлайн-заняття в українській школі в таємниці не тільки від російських солдатів, а й від сусідів.

Як розповідає Світлана Степуренко, яка з доньками 9 і 12 років залишила Україну і втекла до Норвегії, зараз її діти відвідують місцеві школи, а потім заходять на уроки української мови онлайн у другій половині дня. При цьому вона непокоїться, що її дітям буде важко наздогнати своїх однокласників в Україні, і хоче якнайшвидше повернути їх в українську школу.

Демографічна ситуація в Україні

Кожен місяць війни означає демографічні втрати для України. За словами директорки Інституту демографії та соціальних досліджень імені Птухи Елли Лібанової, дедалі більше українських біженців звикають до життя за кордоном і врешті-решт втрачають бажання повертатися в Україну взагалі.

Президент Всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування Василь Воскобойник вважає, що єдиний шлях подолання демографічної кризи в Україні - це залучення мігрантів з інших країн. На його переконання, навіть суттєве збільшення народжуваності вже не зможе підвищити чисельність населення нашої країни.

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