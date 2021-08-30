Свято пройшло в заміському ресторані під Києвом.

"Дівчинка з собачкою з Уханя" Настя Зінченко та голова Державної міграційної служби Максим Соколюк зіграли весілля, через півроку після розпису.

Відповідні фото і відео з'явилися в сторіз та на сторінці дівчини в Instagram.

"Приймаємо привітання. 29.08.2021", - написала Зінченко в коментарі під фото.

На свято Настя одягла білу сукню з прозорими рукавами та об'ємною спідницею з невеликим шлейфом. Образ доповнив величезний білий бант в зачісці. У свою чергу Соколюк надів світло-сірий костюм.

Виїзна церемонія проходила на відкритій терасі у вишуканому заміському італійському ресторані Zafferano, який знаходиться в котеджному містечку Riviera Zoloche в селі Вишеньки Київської області. До символічного вівтаря Настю вів тато.

Розважали гостей струнний колектив та саксофоністка.

Після церемонії "дівчинка з собачкою з Уханя" переодяглася в білу сукню на бежевому підкладі на бретелях та зі спущеними "плечима". Саме в цій сукні Настя була на розпису. Для свята вона вибрала актуальні туфлі-човники з широким каблуком.

Історія кохання "дівчатка з собачкою з Уханя"

Настя Зінченко і Максим Соколюк познайомилися, коли дівчина відмовилася їхати з охопленого коронавірусом китайського Уханя без свого вихованця. Глава міграційної служби подзвонив їй, щоб допомогти. Через кілька дзвінків закохані вперше зустрілися, але на той момент Соколюк був одружений. З уже колишньою дружиною Юлією у нього двоє дітей.

Варто зазначити, що Соколюк старший за свою другу дружину на 20 років, але це не завадило їм розписатися в лютому поточного року. На церемонію гостей тоді не запрошували.

Автор: Анастасія Горбачова