Пара поділилася фото з весілля в Facebook.

43-річний глава Держміграційної служби Соколюк і 23-річна Анастасія Зінченко (більш відома в народі як «дівчинка з собачкою з Уханя», яка стала відомою завдяки епідемії коронавірусу в Китаї) офіційно одружилися.

Знімки у весільних нарядах оприлюднив сам чиновник на своїй сторінці в Facebook.

"20.02.2021 Люблю", - підписав кадри Соколюк, такий же пост опублікувала і сама Зінченко.

Наречений на весілля одягнувся в чорний строгий костюм з краваткою і білою сорочкою. Наречена позує на знімках в тілесній сукні з відкритими плечима і глибоким вирізом в зоні декольте. Волосся Зінченко підняла, залишивши лише звисаючими кілька локонів, які обрамляли її обличчя з нюдовим макіяжем.

Анастасія Зінченко та Максим Соколюк: історія стосунків

Соколюк займався долею Насті, коли вона застрягла в охопленій коронавірусом китайській провінції Ухані. Він організував її повернення в Україну і в рідний Херсон, а потім він запропонував обраниці переїхати до Києва.

Коли у них зав'язався роман, Соколюк був одружений. Навесні чиновник подав на розлучення, а влітку вже отримав рішення суду про розірвання шлюбу. З колишньою дружиною у них двоє дітей - дочка і син.

Максим Соколюк старший за нову обраницю на 20 років.

Нагадаємо, що Максим Соколюк та Анастасія Зінченко в один день оголосили про свої стосунки. 6 вересня глава міграційної служби написав, що розв'язання проблеми дівчини з поверненням з охопленого коронавірусом Уханя перейшло з часом в романтичне спілкування.

Особисто пара зустрілася в кінці квітня, коли Настя все-таки повернулася з Китаю в Херсон. Евакуюватися літаком в Україну Зінченко відмовлялася із-за собаки.

На підтвердження своїх почуттів, глава Держміграційної служби Максим Соколюк до Дня Святого Валентина написав невелике есе трьома мовами, присвячене любові. Бойфренд "дівчинки з собачкою з Уханя" Анастасії Зінченко поділився, що, попри свої 43 роки, відчуває себе закоханим підлітком.

А нещодавно пара потрапила в нову пригоду: закохані застрягли на острові Занзібарі. Українці кілька днів не могли покинути його через зламаний літак.

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Автор: Вікторія Гордієнко