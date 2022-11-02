Відсьогодні, 2 листопада, в "Дії" можна купити ще одну військову облігацію — Бердянськ.
Про це повідомляє прес-служба сервісу "Дія" в Telegram.
"Відсьогодні в "Дії" можна купити ще одну військову облігацію - Бердянськ. Кожна куплена облігація наближає окуповані території до звільнення та підтримує нашу економіку", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що облігація має процентну ставку 14% та дату виплати до 10.05.2023 року.
"За покупку ви не платите жодних комісій чи додаткових платежів. Окрім Бердянська, в Дії також доступні Севастополь, Донецьк, Маріуполь, Херсон та Мелітополь", - відмітив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
Військові облігації в Україні
Як повідомляв УНІАН, з 3 жовтня, українці можуть купити військові облігації в застосунку "Дія" та допомогти економіці України під час воєнного стану.
Кожна облігація має назву тимчасово окупованої території - Херсон, Мелітополь, Маріуполь, Луганськ, Донецьк та Крим. Вартість однієї облігації - від 900 грн. Обмежень на кількість купівлі облігацій немає.
За 3 тижні українці придбали 6,4 тисяч облігацій "Крим" і 2,5 тисяч облігацій "Луганськ". Разом це майже 9 млн грн.
Довідка УНІАН. Портал "Дія" - це єдиний сайт державних послуг в Україні. Додатком "Дія" вже користуються понад 18 млн українців.