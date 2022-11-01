В машину колаборанта підклали вибухівку, поділилася очільниця Бердянської міської військової адміністрації.

У тимчасово окупованому росіянами місті Бердянськ Запорізької області був замах на посіпаку РФ Павла Іщука - він так званий перший заступник псевдомера "із зовнішньої політики та масових комунікацій".

Замах на Іщука в Бердянську стався у понеділок, 31 жовтня, колаборант отримав поранення та був госпіталізований, розповіла "Суспільному" очільниця Бердянської міської військової адміністрації Вікторія Галіцина.

За її словами, в автомобіль посіпаки Росії підклали вибухівку, яка була начинена цвяхами та металевими кульками.

Відео дня

"Вчора стався замах на колаборанта. Він був пропагандистом, Павло Іщук. Колись це була дуже поважна персона, український журналіст, працював на двох попередніх міських голів міста Бердянськ. З приходом окупаційної влади став "першим заступником мера із зовнішньої політики та масових комунікацій", - поділилася чиновниця.

Галіцина додала, що після замаху колаборант був у свідомості. За її словами, стан Іщука оцінювали як тяжкий.

Нагадаємо, російські окупанти наприкінці лютого захопили Бердянськ, однак не зламали спротив місцевого населення. У місті не раз лунали вибухи.

Зокрема, 26 серпня стало відомо, що у Бердянську партизани підірвали колаборанта з місцевої "дорожньої автоінспекції" Олександра Колєснікова. Колаборант був ліквідований.

Що відомо про Павла Іщука - найважливіші факти

Павло Іщук був головним редактор бердянської газети "Город". У 2013 році його призначили прес-секретарем мера Бердянська Олексія Бакая та керівником прес-служби виконкому міськради. У квітні поточного року він пішов на співпрацю із загарбниками та отримав "посаду" в псевдоадміністрації міста.

30 квітня Іщук потрапив у базу сайту "Миротворець" у якості посіпаки загарбників та співучасника злочинів Росії проти України.

Вас також можуть зацікавити новини: