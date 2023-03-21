Всього для отримання громадянства України потрібно буде скласти три іспити.

Верховна Рада підтримала в цілому запровадження як умови прийняття до громадянства України складання трьох іспитів.

Як повідомив народний депутат Ярослав Желізняк, за ухвалення рішення проголосував 281 народний депутат.

Так, згідно законопроекту №76, іспити потрібно буде скласти з основ Конституції України, історії України та на рівень володіння державною мовою.

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"Парламент підтримав в цілому запровадження як умови прийняття до громадянства складання іспитів з основ Конституції України, історії України та на рівень володіння державною мовою", - заявив він.

Набуття українського громадянства

23 травня 2022 року в Україні була зареєстрована петиція про введення обовʼязкового іспиту для отримання громадянства України. Вона набрала необхідні 25 тис. голосів для розгляду. А 8 липня того ж року президент Володимир Зеленський відповів на електронну петицію та передав її до Кабміну, доручивши розглянути можливість запровадження змін.

12 липня уряд повідомив, що підготує законопроекти щодо запровадження комплексного іспиту для набуття громадянства України. І вже 28 липня він вніс його на розгляд Верховної Ради. Тоді прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що після ухвалення цього закону для отримання українського громадянства необхідно буде скласти комплексний іспит зі знання основ Конституції України, історії України та української мови.

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