На розгляд Верховної Ради готується відповідний законопроект.

Незабаром до парламенту подадуть проект закону, який дозволятиме подвійне громадянство в Україні.

Про це заявив "Радіо Свобода" перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін. При цьому чиновник уточнив, що зараз проект документа вивчають спеціалісти Міністерства юстиції.

"За дорученням президента, ми активно працюємо над тим, щоб вирішити питання множинного громадянства. За межами України перебувають десятки мільйонів етнічних українців, які хотіли б більш активно брати участь в культурних, політичних та економічних процесах на території нашої держави. У найближчий час ми вийдемо з відповідним законопроєктом, який, я сподіваюся, оперативно розгляне Верховна Рада України", - анонсував він.

За словами заступника міністра, важливо знайти правильний баланс, який дозволить українцям не відмовлятися від іншого громадянства, якщо мова йде про країни ЄС чи НАТО. Також мова йтиме про набуття громадянства України.

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Говорячи про терміни появи законопроекту, Єнін уточнив, що такий документ можна буде побачити менш ніж за рік.

Подвійне громадянство в Україні: що відомо

26 лютого секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що Кабінету міністрів України доручено розробити законопроект про подвійне громадянство.

Данілов нагадав, що РФ використала інструмент подвійного громадянства проти України: "коли у нас керівник СБУ, міністр внутрішніх справ, міністр оборони, керівник Генерального штабу були громадянами Російської Федерації".

Також Данілов розповів, кому мають заборонити подвійне громадянство в Україні. Зокрема, це посадовці, народні депутати, ті особи, які працюють в органах влади.

4 березня президент Володимир Зеленський увів в дію рішення РНБО, що стосується протидії загрозам у сфері громадянства.

Автор: Юрій Годован