фото УНІАН, Владислав Мусієнко
Держава сформувала понад мільйон продуктових наборів для соціально незахищених верств населення України.
Про це у своєму зверненні сказав міністр аграрної політики та продовольства Роман Лещенко.
"Сьогодні вже сформовано понад мільйон продуктових наборів для постачання соціально незахищеним верствам населення в усі регіони України відповідно до реєстру, сформованого Міністерством соціальної політики", - сказав він.
За словами міністра, в продуктові набори входять базово необхідні товари в обсязі 10 кілограмів: крупи, масло, цукор, печиво, м'ясні та рибні консерви.