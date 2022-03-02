У продуктові набори входять базово необхідні товари в обсязі 10 кілограмів: крупи, масло, цукор, печиво, м'ясні та рибні консерви.

Держава сформувала понад мільйон продуктових наборів для соціально незахищених верств населення України.

Про це у своєму зверненні сказав міністр аграрної політики та продовольства Роман Лещенко.

"Сьогодні вже сформовано понад мільйон продуктових наборів для постачання соціально незахищеним верствам населення в усі регіони України відповідно до реєстру, сформованого Міністерством соціальної політики", - сказав він.

За словами міністра, в продуктові набори входять базово необхідні товари в обсязі 10 кілограмів: крупи, масло, цукор, печиво, м'ясні та рибні консерви.

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