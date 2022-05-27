Наразі під час пілотного проєкту фахівці центрів Дія.Бізнес консультуватимуть українців у Польщі, Болгарії, Чехії, Словаччині, Словенії, Литві та Німеччині.

В Україні запустили "гарячу лінію" для українців, що були вимушені виїхати за кордон через війну, за допомогою якої вони можуть дізнатись, як оформити реєстрацію, знайти роботу чи відкрити бізнес.

Про це повідомили в Міністерстві цифрової трансформації.

"Запускаємо інноваційний формат гарячої лінії — віртуальний центр Дія.Бізнес. … Наразі під час пілотного проєкту фахівці центрів Дія.Бізнес консультуватимуть українців у Польщі, Болгарії, Чехії, Словаччині, Словенії, Литві та Німеччині. Запити з інших країн ЄС будуть готуватись індивідуально. Центр також надаватиме відповідні консультації внутрішньо переміщеним особам в Україні", - йдеться в повідомленні.

Проєкт втілюється за фінансової підтримки Швеції.

В центрі допомоги українців, що перебувають у країнах Європи, зможуть дистанційно та оперативно отримати всю інформацію про:

отримання статусу тимчасового захисту або інші правові підстави перебування на території іншої держави,

допомогу із житлом і ресурсами підтримки з працевлаштування для українців,

ведення бізнесу в 7 країнах ЄС (Польщі, Болгарії, Чехії, Словаччині, Словенії, Литві та Німеччині) та як згодом зробити переміщення в Україну.

Отримати безоплатну консультацію можна за номерами телефонів: 080 033 31 83 (дзвінки безоплатні на території України) або +48 22 266 22 75 (міжнародний номер для дзвінків із території країн ЄС, плата за дзвінки стягується відповідно до тарифних умов оператора).

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