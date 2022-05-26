З завтрашнього дня, 27 травня, в Угорщині буде складно заправитися всім іноземцям, включаючи українців. У державі вирішили заборонити продаж палива жителям інших держав.
Відповідна інформація з'явилася на сайті сербського телеканалу PTC.
Вже завтра на заправках Угорщини перестануть продавати бензин і дизель власникам автомобілів з іноземною реєстрацією. В уряді країни пояснили, що таким способом планують боротися з "бензиновим туризмом". Він нібито загрожує безпеці поставок палива.
Ціни на бензин і дизель в Угорщині зараз заморожені, тому вони коштують дешевше, ніж в інших державах. Однак тепер незрозуміло, як повинні заправлятися іноземці. Наприклад, згідно з даними від Управління Верховного комісара ООН у справах біженців, в Угорщину на тлі війни виїхало понад 500 тисяч українців. Як їм тепер заправлятися, ніхто поки не пояснив.
Нагадаємо, два дні тому в Угорщині ввели надзвичайний стан. За словами угорських дипломатів в Україні, це дасть уряду всі необхідні інструменти, щоб допомагати біженцям і запобігти негативному впливу на економіку. Тим часом радник міністра енергетики Олена Зеркаль заявила, що в України є важіль тиску на Угорщину у вигляді окремої нитки нафтопроводу "Дружба".
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