Цю в'язницю було створено для незаконного утримання військовополонених та цивільних осіб, їхніх тортур та завдання каліцтва з метою отримання показань про начебто вчинення ними злочинів.

До суду скеровано обвинувальний акт стосовно так званого керівника в'язниці "Ізоляція" на тимчасово окупованій території Донецької області.

Про це йдеться у повідомленні на сайті Офісу генерального прокурора України.

"Прокурорами Офісу генерального прокурора скеровано до суду обвинувальний акт стосовно так званого керівника в'язниці "Ізоляція" на тимчасово окупованій території Донецької області", - мовиться у дописі.

Йому інкриміновано торгівлю людьми, участь в терористичній організації та непередбачених законом воєнізованих збройних формуваннях, а також порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 149; ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 260 та ч. 1 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України).

Зауважується, що цю в'язницю було створено для незаконного утримання військовополонених та цивільних осіб, їхніх тортур, завдання каліцтва з метою отримання показань про начебто вчинення ними злочинів, а також залякування та здійснення на них психологічного тиску.

Розслідуванням встановлено, що обвинувачений з жовтня 2014 року по лютий 2018 року організовував обмеження свободи потерпілих. Їх утримували у катівні "Ізоляція".

"Обвинувачений, а також за його наказом інші учасники непередбаченого законом воєнізованого формування "МДБ ДНР", застосовували до потерпілих фізичне та психічне насильство, катували, імітували розстріл. Вони наносили їм удари палицями по різних частинах тіла, застосовували електричний струм. Утримували потерпілих в нелюдських умовах, без харчування і води, а також можливості для справляння фізіологічних потреб та необхідної медичної допомоги", - наголосили у прокуратурі.

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