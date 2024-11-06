Також народний обранець мріє про пам'ятник в Києві іншому американському президенту.

Дональд Трамп і республіканці здобули впевнену перемогу на президентських і парламентських виборах в США. Нардеп від "Слуги народу" Мар’ян Заблоцький запропонував зробити в Києві мурал Трампа з цієї нагоди.

"Сподіваюсь, що вже тепер в мене нарешті буде дозвіл на встановлення пам’ятника Рональду Рейгану в Києві. Як і на мурал Трампу, який теж давно в роботі", – написав він у своєму фейсбуці.

Також нардеп висловив упевненість, що продовження американської військової допомоги Україні залежатиме виключно "від нашої дипломатичної майстерності".

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Тим часом у коментарях під цією публікацією користувачі Фейсбуку висловили свій подив і нерозуміння подібною ініціативою.

Трамп переміг на виборах в США: останні новини

Як писав УНІАН, Трамп імовірно спробує втілити свою обіцянку про швидке закінчення війни в Україні. Однак для цього йому, швидше за все, доведеться змусити Україну до поступок. Що саме може вимагати Росія, окреслила газета The Guardian.

Тим часом у США букмекери почали приймати ставки на те, чи закінчить Трамп війну в Україні за 3 місяці. Більша частина людей впевнена, що республіканець не зможе вкластися у такі стислі терміни.

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