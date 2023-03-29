На запитання, чи покидатиме УПЦ МП приміщення лаври, Павло відповів, що держава мусить показати йому "документи, про які заявляли в ООН".

Митрополит УПЦ МП Павло ("Мерседес") посперечався з журналістами на території Києво-Печерської лаври, коли ті запитали у нього, куди йтимуть монахи після виселення з державного заповідника.

У коментарі "Радіо Свобода" Павло назвав журналістів "наклепниками", прокоментувавши, зокрема, ситуацію довкола паспорта.

Напередодні видання "Главком" опублікувало відео, на якому митрополита "застукали" у паспортному столі в Києва. Співробітниця сервісного центру розповідала йому про оформлення закордонного паспорта.

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Однак сам Павло стверджує, що звертався у сервісний центр, щоб буцімто повідомити про зникнення паспорта під час обшуків. "Вони (журналісти – ред.) написали, що я вже виїжджаю з рідними. То з ким у такому випадку говорити".

На запитання, чи покидатиме УПЦ МП приміщення лаври, Павло відповів, що держава мусить показати йому "документи, про які заявляли в ООН".

Тоді у Павла поцікавилися, чому монахи МП вивозили майно, якщо ніхто не виїжджатиме з лаври. "Тому що своє вивозять… Ви ж, коли переїжджаєте на другу квартиру, вивозите? Вивозите… Масово ніхто нічого не вивозить, от ви цією брехнею займаєтеся, вводите людей в оману", - відповів митрополит.

На уточнювальне запитання, куди ж монахи подадуться, якщо все-таки доведеться піти, Павло заявив, що більше "ні з ким не буде говорити".

УПЦ МП виселяють з Києво-Печерської лаври – що відомо

У зв'язку з розірванням адміністрацією заповідника договору, 29 березня монахи УПЦ МП повинні звільнити усі приміщення Києво-Печерської лаври.

Договір на оренду храмів та приміщень лаври був укладений ще за часів президентства Януковича. Згідно з умовами, московські священники вільно і безкоштовно користувались держмайном.

Оренду розірвали через встановлені факти порушення договору щодо використання держмайна з боку УПЦ МП.

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