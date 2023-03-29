Один зі священників заявив, що нема підстав для виселення, адже нема судового рішення.

Священники УПЦ МП не збираються виїжджати з Києво-Печерської лаври попри розірвання договору про оренду приміщень.

Про це журналістці "Радіо Свобода" заявив один зі священників УПЦ МП, який представився архімандритом Нестором.

"Заповідник заповідником, а є законодавчі органи. Ми не отримували ніякого судового рішення", – відповів архімандрит на запитання про розірвання договору заповідника "Києво-Печерська лавра" з УПЦ МП.

Відео дня

На уточнювальне питання, чи звертався до УПЦ МП Мінкульт з приводу розірвання договору оренди, Нестор відповів "ні".

УПЦ МП виселяють з Лаври: що відомо

Адміністрація заповідника "Києво-Печерська лавра" розірвала договори з УПЦ МП на оренду приміщень комплексу. Ченці та священники повинні звільнити територію сьогодні - 29 березня.

В УПЦ МП обурилися рішенням влади. На їхню думку, для виселення з Лаври немає юридичних підстав. Монахи погрожували, що не стануть виселятися і не будуть віддавати державі матеріальні цінності, наявні в Лаврі.

Однак пізніше церковники все ж почали поступово вивозити майно з території комплексу. Зокрема журналісти помітили зникнення деяких ікон звідти, де вони раніше висіли.

Сьогодні у Києво-Печерській лаврі зібралися віряни, які послухалися заклику ченців. У натовпі помітили титулованого боксера Олександра Усика.

Вас також можуть зацікавити новини: