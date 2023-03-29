Раніше ченці УПЦ МП закликали своїх послідовників зібратися на спільну молитву в день їх виселення з Лаври.

Біля Києво-Печерської Лаври зібралися віряни, які послухалися заклику ченців. Про це повідомляють "Вартові Еспресо".

Сьогодні представники Української Православної церкви Московського патріархату повинні остаточно покинути територію Лаври. Раніше монахи закликали своїх прихильників приходити до Лаври на спільну молитву. Богослужіння розпочалося о 6.30.

"Цікаво, що станом на 09.00 посилення правоохоронців немає. Біля головного входу до Лаври чергує один патруль поліції", - зазначили"Вартові Еспресо".

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Як повідомляє телеграм-канал "Политика страны", серед вірян був помічений боксер Олександр Усик. Раніше спортсмен неодноразово висловлювався на підтримку УПЦ МП.

Виселення УПЦ МП з Лаври

10 березня стало відомо, що адміністрація заповідника "Києво-Печерська лавра" розірвала договори з УПЦ МП на оренду приміщень комплексу. Від представників церкви зажадали звільнити територію до 29 березня.

Представники церкви обурилися рішенням влади. На їхню думку, для виселення УПЦ МП з Лаври немає юридичних підстав. При цьому монахи погрожували, що не стануть виселятися і не будуть віддавати державі матеріальні цінності, наявні в Лаврі.

Однак пізніше церковники все ж почали поступово вивозити майно з території комплексу. Зокрема журналісти помітили зникнення деяких ікон звідти, де вони раніше висіли.

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