Внаслідок ДТП за участі п'яти автомобілів загинули двоє людей.

У Києві до 6,5 років позбавлення волі засуджено винуватця смертельної дорожньо-транспортної пригоди на проспекті Шухевича.

Як повідомляє прес-служба Київської міської прокуратури, судом оголошено обвинувальний вирок водію за фактом вчинення ДТП, внаслідок якої загинули двоє людей (ч. 3 ст. 286 КК України).

Вироком Дніпровського районного суду м. Києві винуватця смертельної ДТП визнано винним та засуджено до 6 років 6 місяців позбавлення волі з позбавленням права керування транспортним засобом строком на 3 роки.

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Обвинувачений перебуває під вартою.

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3 лютого 2018 року обвинувачений, перебуваючи за кермом автомобіля Mercedes-Benz GL у стані алкогольного сп’яніння, грубо порушуючи правила дорожнього руху, виїхав на зустрічну смугу проспекту Шухевича, чим створив загрозу для інших транспортних засобів та небезпеку життю та здоров’ю громадян.

Надалі, ігноруючи вимогу поліцейських про зупинку автомобіля, правопорушник продовжив рух та спровокував зіткнення із 4 автомобілями – Dacia Logan, Audi, Toyota та Opel.

Внаслідок зіткнення 50-річний водій автомобіля Dacia Logan та його 35-річна пасажирка загинули на місці. Ще двох постраждалих, а також винуватця ДТП госпіталізували до лікарні.

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Автор: Юлія Янкевич