У Києві до 6,5 років позбавлення волі засуджено винуватця смертельної дорожньо-транспортної пригоди на проспекті Шухевича.
Як повідомляє прес-служба Київської міської прокуратури, судом оголошено обвинувальний вирок водію за фактом вчинення ДТП, внаслідок якої загинули двоє людей (ч. 3 ст. 286 КК України).
Вироком Дніпровського районного суду м. Києві винуватця смертельної ДТП визнано винним та засуджено до 6 років 6 місяців позбавлення волі з позбавленням права керування транспортним засобом строком на 3 роки.
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Обвинувачений перебуває під вартою.
Смертельна ДТП в Києві: що відомо
- 3 лютого 2018 року обвинувачений, перебуваючи за кермом автомобіля Mercedes-Benz GL у стані алкогольного сп’яніння, грубо порушуючи правила дорожнього руху, виїхав на зустрічну смугу проспекту Шухевича, чим створив загрозу для інших транспортних засобів та небезпеку життю та здоров’ю громадян.
- Надалі, ігноруючи вимогу поліцейських про зупинку автомобіля, правопорушник продовжив рух та спровокував зіткнення із 4 автомобілями – Dacia Logan, Audi, Toyota та Opel.
- Внаслідок зіткнення 50-річний водій автомобіля Dacia Logan та його 35-річна пасажирка загинули на місці. Ще двох постраждалих, а також винуватця ДТП госпіталізували до лікарні.
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