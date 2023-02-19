Джорджія Мелоні має намір зустрітися із Зеленським і повідомити про довгоочікувану поставку ППО.

Прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні приїде до Києва наступного тижня, щоб зустрітися з президентом Володимиром Зеленським. Про це пише Il Fatto Quotidiano.

Відомо, що під час візиту, запланованого на 21 лютого, Мелоні повідомить про поставку системи протиракетної оборони SAMP-Т, яку Італія передає спільно з Францією. Також в пакет, імовірно, увійде й інша зброя, але вже відомо, що італійці не планують передавати Україні танки через їх малу кількість в самій італійської армії.

Видання зазначає, що візит Мелоні до Києва має продемонструвати, що офіційний Рим не поділяє позицію колишнього прем'єра Сільвіо Берлусконі. Не так давно він заявив, що не став би зустрічатися з Володимиром Зеленським, якого він оцінює "дуже негативно". Цим Берлусконі викликав шквал обурення як в самій Італії, так і в інших країнах Заходу.

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На початку лютого Володимир Зеленський здійснив невелике турне Європою, в рамках якого зокрема провів тристоронню зустріч з президентом Франції Макроном і канцлером Німеччини Шольцем. Прем'єр Італії висловила невдоволення, що її на цю зустріч не запросили.

Наступного дня Зеленський відвідав Брюссель, де провів низку зустрічей, зокрема і з Мелоні. Однак тоді провести ґрунтовну бесіду, очевидно, не було можливості.

Колишній прем'єр Італії Сільвіо Берлусконі, відомий своєю пристрасною симпатією до Путіна, розкритикував Мелоні за цю зустріч. Він звинуватив Зеленського в розв'язуванні війни і нібито нападі на "республіки Донбасу".

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