Джорджія Мелоні висловила невдоволення, що Макрон і Шольц не покликали її на зустріч із Зеленським.

Прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні висловила невдоволення тим, що її не запросили на спільну вечерю за участю президента України Володимира Зеленського, президента Франції Еммануеля Макрона і канцлера Німеччини Олафа Шольца, яка відбулася напередодні в Парижі.

"Я вважаю, що наша сила - в спільності і єдності... але бувають випадки, коли перевага внутрішній громадській думці може завдати шкоди справі, і мені здається, що це один з таких випадків", — заявила Мелоні журналістам в Брюсселі.

При цьому вона підтвердила обіцянку Італії підтримувати Україну і висловила впевненість, що допомога українцям — найкращий шлях до миру.

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Журналісти попросили Макрона прокоментувати цей конфуз. Президент Франції нагадав, що Італія не була учасником "нормандської четвірки" і не так глибоко залучена в російсько-український конфлікт.

"Як ви знаєте, Німеччина і Франція протягом восьми років відігравали особливу роль в українському питанні", — заявив Макрон.

Європейське турне Зеленського

8 лютого президент Володимир Зеленський прибув з неанонсованим візитом до Великобританії. Там він зустрівся з прем'єр-міністром Ріші Сунаком і королем Чарльзом, а також виступив перед британським парламентом.

Після Лондона Зеленський відправився в Париж, де у нього відбулася зустріч з президентом Франції і канцлером Німеччини.

9 лютого Зеленський прибув до Брюселя, де виступив у Європарламенті і провів ряд зустрічей з європейськими лідерами.

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