Про підозру повідомлено ще чотирьом особам.

Колишньому голові Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) повідомлено про підозру у зловживанні владою та розтраті понад 426 млн грн.

Про це йдеться у повідомленні на сайті Національного антикорупційного бюро України. Також "Українська правда" зазначає, що підозрюваним виявився 38-річний Антон Янчук.

Зазначається, що дії посадовця кваліфікували, зокрема за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Також про підозру повідомлено ще чотирьом особам: начальнику управління менеджменту активів центрального апарату АРМА, фахівцю відділу з розвитку підприємства ДП "СЕТАМ", оцінювачу, засновнику та директору приватної компанії.

"Слідство встановило, що посадовці АРМА у змові з представниками ДП "СЕТАМ", приватними компаніями та іншими особами організували схему з продажу за заниженою вартістю через торговельний майданчик ДП "СЕТАМ" майна, арештованого в межах кримінальних справ, і переданого в управління АРМА", - йдеться у повідомленні.

Схема, розповіли в НАБУ, діяла в такий спосіб: арештоване майно передавали АРМА під приводом виконання ухвал слідчого судді. Посадовці АРМА своєю чергою готували обґрунтування, що такими активами важко управляти, зберігати або ж вони швидко псуються і можуть втратити свою вартість. Надалі майно оцінювала компанія-учасниця схеми за суттєво заниженою вартістю. Потім майно виставляли на електронні торги, організовані ДП "СЕТАМ". Водночас представники держпідприємства, учасники-змови, організовували торги у такий спосіб, щоб забезпечити перемогу наперед визначеній приватній компанії.

Так, НАБУ та САП здобули докази щонайменше чотирьох епізодів такої протиправної діяльності упродовж 2019 року. Йдеться про продаж трьох земельних ділянок на Одещині, придбаних свого часу для будівництва торговельних центрів мережі "Ашан", – реалізовано у 18 разів дешевше за ринкову вартість; продаж 2,6 тис. тонн піску річкового середньої та дрібної крупності на Київщині – заниження вартості більш ніж у 6 разів, у порівнянні з ринковою; продаж понад 4,5 тис. тонн карбаміду – майже в 5 разів дешевше за ринкові ціни; продаж зерна, крупи та олійних культур – вчетверо дешевше за ринкову вартість.

"Внаслідок продажу арештованого майна за заниженою вартістю лише в цих чотирьох епізодах завдано шкоди на понад 426 млн грн", - наголосили у Бюро.

З метою унеможливлення подальшої реалізації злочину НАБУ та Спеціалізована антикорупційна прокуратура ініціювали накладення арешту на згадані земельні ділянки та гроші, сплачені за річковий пісок.

Детективи НАБУ досліджують й інші епізоди корупційної діяльності при реалізації арештованого майна. Слідство встановлює інших можливих учасників корупційної схеми.

У Бюро нагадали, що засновником ДП "СЕТАМ" є Міністерство юстиції України. Державне підприємство спеціалізується на організації електронних торгів арештованим майном.

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