Додаткові локації – селище Мангуш та Луначарське кільце біля Бердянська.

Погоджено дві додаткові локації для посадки людей в евакуаційну колону, яка виїде з Маріуполя.

Про це у своєму Telegram повідомляє Маріупольська міська рада.

"Є хороша новина. За підтримки ООН та Червоного Хреста сьогодні погоджено дві додаткові локації для посадки людей в евакуаційну колону, яка виїде із Маріуполя. Це – селище Мангуш та Луначарське кільце біля Бердянська. Якщо у вас залишилися родичі або знайомі там, намагайтеся зв'язатися з ними та передати інформацію щодо можливої евакуації". - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, евакуація у Маріуполі розпочинається о 7:00. Точка збору – ТРЦ "Порт Сіті.

1 травня, президент України Володимир Зеленський повідомив, що у Маріуполі з заводу "Азовсталь" близько 100 осіб прямують на контрольовану Україною територію.

"Розпочалася евакуація цивільних з "Азовсталі". Перша група приблизно зі 100 осіб уже прямує на підконтрольну територію. Завтра зустрічатимемо їх у Запоріжжі", - зазначив він.

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