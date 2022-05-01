Глава держави сподівається, що завтра також будуть дотримані всі необхідні умови, щоб продовжити вивозити людей із Маріуполя.

Президент Володимир Зеленський прокоментував початок евакуації людей із "Азовсталі".

Про це йдеться у відеозверненні глави держави 67-го дня війни.

"Сьогодні нам нарешті вдалося розпочати евакуацію людей із "Азовсталі". Після багатьох тижнів переговорів, після багатьох спроб, різних зустрічей, дзвінків і пропозицій. Не було жодного дня, щоб ми не пробували знайти таке рішення, яке забезпечить порятунок наших людей. Сьогодні вперше за всі дні війни запрацював цей життєво необхідний коридор. Вперше було дві доби справжнього припинення вогню", - зазначив Зеленський.

Він нагадав, що вдалося вивезти вже понад сто цивільних – жінок, дітей, які рятувалися від бойових дій на "Азовсталі".

"Враховуючи всі складнощі процесу, перші евакуйовані прибудуть у Запоріжжя завтра вранці. Там їх зустрічатиме наша команда. Сподіваюся, що завтра також будуть дотримані всі необхідні умови, щоб продовжити вивозити людей із Маріуполя. Плануємо розпочати о восьмій ранку", - підкреслив президент.

Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні, 1 травня, Зеленський повідомив, що у Маріуполі з заводу "Азовсталь" близько 100 осіб прямують на контрольовану Україною територію.