56-річна Junior QA-інженерка за 1,5 місяці так і не змогла працевлаштуватися після курсів.

QA-тестувальниця з Києва після навчання відгукнулася на 200 вакансій. Жодна з компаній не запропонувала їй роботу, передусім — через вік.

Історію жінки розповіло видання dev. Україна.

56-річна колишня журналістка, наукова редакторка та коректорка пройшла курси, аби змінити професію.

"Я закінчила курси з вищим балом на потоці: 100% за балами 2-х іспитів. Підтягнула свій English-IT на курсах", — розповіла вона.

Крім цього, жінка самостійно освоїла JMeter, Asana, Git.

Після навчання вона розпочала пошук роботи, відгукнулася на понад 200 вакансій за 1,5 місяці. Деякі компанії запрошували її на співбесіди, утім жодна не закінчилася успішно.

"Отримала запрошення на чотири співбесіди. І як би добре я не виглядала у свої роки, і як би не були задоволені співбесідники знанням теорії, - продовження не відбувалося", - розповідає QA.

Представники компаній не говорили прямо про причини відмови від співпраці, але жінка запідозрила, що справа у її віці.

"На дві пропозиції виконала тестові — відповіді були, що все супер, дійшла до технічних співбесід — утім, в першому випадку вже після заповнення анкети, де довелося вказати вік (1965 р. народження), відповідь була: "Ми Вашу кандидатуру збережемо в нашій базі даних", у другому — просто мовчання. Нагадування про себе — без відповіді", — продовжує розповідь OA.

Читайте такожКожен п’ятий шукач роботи за кордоном має справу з шахраями або не перевіряє роботодавців – дослідженняТоді QA-тестувальниця вирішила змінити тактику. Вона прибрала з резюме рік закінчення вишу. Втім, стара назва навчального закладу все одно видавала його вік, тому це не допомогло.

Деякі компанії запрошували на стажування, проте там до працевлаштування також не доходило. Не пропонували роботу в компанії із ближнього зарубіжжя.

Тепер QA-тестувальниця почувається обманутою і шкодує про витрачені сили та час.

"Я стала жертвою реклами? Не маючи достатнього уявлення про ситуацію з працевлаштуванням у цій галузі, яка безпосередньо залежить від критерію віку при величезній конкуренції (плюс практично обов'язковість англійської на рівні B2 і вище – але для мене особисто це не основна проблема), безглуздо витратила масу сил, часу та коштів?", – резюмує вона.

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Автор: Анастасія Печенюк